Товар в корзине. Перейти
Стол Mexico - фото 1

Стол Mexico

Артикул: CH-068-685
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Aegis белый, пластик
Фотография товара Стул Aegis белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол уличный Калисто круглый
Фотография товара Стол уличный Калисто круглый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Квадратный стол современного дизайна из алюминия с матовым порошковым покрытием. Может эксплуатироваться как на открытом воздухе таки в помещении. Хорошо впишется в любой интерьер и станет отличным дополнением загородного дома, террасы или зоны отдыха. Прочный и легкий алюминиевый каркас стола вы обязательно оцените при эксплуатации. Стол может быть дополнен стульями или креслами.

Задать вопрос менеджеру

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветантрацит

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки830 мм
  • Глубина упаковки90 мм
  • Объём упаковки0.06 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела садовые столы

Товар в корзине

Стол Mexico
Стол Mexico
от 25 290
В корзине

С этим товаром покупают