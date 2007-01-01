Характеристики товара
Описание
Квадратный стол современного дизайна из алюминия с матовым порошковым покрытием. Может эксплуатироваться как на открытом воздухе таки в помещении. Хорошо впишется в любой интерьер и станет отличным дополнением загородного дома, террасы или зоны отдыха. Прочный и легкий алюминиевый каркас стола вы обязательно оцените при эксплуатации. Стол может быть дополнен стульями или креслами.
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Материал каркасаалюминий
- Цветантрацит
Параметры упаковки
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки830 мм
- Глубина упаковки90 мм
- Объём упаковки0.06 м3