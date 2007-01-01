Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Фартук официанта 05, произведённого компанией ChiedoCover
Фартук официанта 05
31 оценка
1 090
Товар в корзине. Перейти
Фартук официанта 05 - фото 1Фартук официанта 05 - фото 2Фартук официанта 05 - фото 3
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Фартук официанта 05 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Фартук официанта 05 производства ChiedoCover

Фартук официанта 05

Артикул: CH-011-672
31 оценка
Основные характеристики
  • Материалгабардин
  • ДетскоеНет
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок мятный
Фотография товара Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок мятный от компании ChiedoCover.
Следующий Фартук официанта 06
Фотография товара Фартук официанта 06 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалгабардин
  • ДетскоеНет
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты ткани - Спандекс

Фартук официанта 05 - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Габардин

Фартук официанта 05 - ткань в цвете 1000-0001000-000
Фартук официанта 05 - ткань в цвете 1000-1071000-107
Фартук официанта 05 - ткань в цвете 1000-5131000-513
Фартук официанта 05 - ткань в цвете 1000-9051000-905
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Бифлекс

Фартук официанта 05 - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Атлас

Фартук официанта 05 - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Креп-сатин

Фартук официанта 05 - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Журавинка

Фартук официанта 05 - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Фартук официанта 05 - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Фартук официанта 05 - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Фартук официанта 05 - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Ричард

Фартук официанта 05 - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Фартук официанта 05 - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Фартук официанта 05 - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Фартук официанта 05 - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Мати

Фартук официанта 05 - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Фартук официанта 05 - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Мирелла

Фартук официанта 05 - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Льняная

Фартук официанта 05 - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Смотреть полный каталог тканей

Похожие товары

Фотография товара Фартук официанта 09 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук официанта 09, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Фартук официанта 09

46
Распродажа
Фотография товара Фартук Инспиринг Тестес красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Инспиринг Тестес красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 4907
1 590 ₽

Фартук Инспиринг Тестес красный

10
  • синий
  • красный
  • бежевый
  • черный
Распродажа
Фотография товара Фартук Кукинг Флеворс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Кукинг Флеворс, произведённого компанией ChiedoCover
2 59011
2 890 ₽

Фартук Кукинг Флеворс

9
  • коричневый
  • серый
  • черный
  • зеленый
Распродажа
Фотография товара Фартук Кукинг Флеворс графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Кукинг Флеворс графит, произведённого компанией ChiedoCover
2 59011
2 890 ₽

Фартук Кукинг Флеворс графит

12
  • коричневый
  • серый
  • черный
  • зеленый
Распродажа
Фотография товара Фартук Кукинг Флеворс черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Кукинг Флеворс черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 59011
2 890 ₽

Фартук Кукинг Флеворс черный

13
  • коричневый
  • серый
  • черный
  • зеленый
Распродажа
Фотография товара Фартук Кукинг Флеворс зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Кукинг Флеворс зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
2 59011
2 890 ₽

Фартук Кукинг Флеворс зеленый

15
  • коричневый
  • серый
  • черный
  • зеленый
Распродажа
Фотография товара Фартук Кулинари Аэсфет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Кулинари Аэсфет, произведённого компанией ChiedoCover
2 3908
2 590 ₽

Фартук Кулинари Аэсфет

5
  • серый
  • коричневый
  • черный
Распродажа
Фотография товара Фартук Cooking Star от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Cooking Star, произведённого компанией ChiedoCover
3 0909
3 390 ₽

Фартук Cooking Star

11
Распродажа
Фотография товара Фартук повара Гурмет зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук повара Гурмет зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 0909
3 390 ₽

Фартук повара Гурмет зеленый

5
Распродажа
Фотография товара Фартук Нош серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Нош серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 79011
1 990 ₽

Фартук Нош серый

6

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Набор салфеток, махровые, 300х300, 10 штук, белые, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Набор салфеток, махровые, 300х300, 10 штук, белые

12
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от160

Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд

46
Настоящее фото товара Ручник впитывающий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Ручник впитывающий, черный

47
  • черный
  • серый
Настоящее фото товара Салфетки Сатен, произведённого компанией ChiedoCover
от230

Салфетки Сатен

41
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, вензель слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от170

Куверт на 2 прибора Ричард, вензель слоновая кость

47
Настоящее фото товара Ручник впитывающий, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Ручник впитывающий, серый

41
  • черный
  • серый
Фотография товара Салфетка ДАК, ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетка ДАК, ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от240

Салфетка ДАК, ромб

36
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, ветка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от170

Куверт на 2 прибора Ричард, ветка белая

49
Фотография товара Полотенце для официанта, лен, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полотенце для официанта, лен, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Полотенце для официанта, лен, зеленый

47
  • белый
  • зеленый
  • коричневый
  • черный
Фотография товара Салфетка ДАК, майские цветы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетка ДАК, майские цветы, произведённого компанией ChiedoCover
от240

Салфетка ДАК, майские цветы

41

Другие товары из раздела фартуки

Настоящее фото товара Фартук официанта 11, произведённого компанией ChiedoCover
от960

Фартук официанта 11

48
Фотография товара Фартук официанта 16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук официанта 16, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Фартук официанта 16

31
Фотография товара Фартук официанта 18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук официанта 18, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Фартук официанта 18

33
Фотография товара Фартук официанта 20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук официанта 20, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Фартук официанта 20

44
Распродажа
Фотография товара Фартук Стайл Элемент коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Стайл Элемент коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 5906
1 690 ₽

Фартук Стайл Элемент коричневый

5
  • бежевый
  • черный
  • серый
  • коричневый
Распродажа
Фотография товара Фартук Голден Хендс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Голден Хендс, произведённого компанией ChiedoCover
2 3908
2 590 ₽

Фартук Голден Хендс

8
Распродажа
Фотография товара Фартук колориста от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук колориста, произведённого компанией ChiedoCover
2 0909
2 290 ₽

Фартук колориста

14
Распродажа
Фотография товара Фартук Спис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Спис, произведённого компанией ChiedoCover
3 0909
3 390 ₽

Фартук Спис

10
Распродажа
Фотография товара Фартук повара Гурмет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук повара Гурмет, произведённого компанией ChiedoCover
2 0909
2 290 ₽

Фартук повара Гурмет

15
Распродажа
Фотография товара Фартук Брайт бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Брайт бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 5906
1 690 ₽

Фартук Брайт бежевый

13

Товар в корзине

Фартук официанта 05
Фартук официанта 05
от 1 090
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Набор салфеток, махровые, 300х300, 10 штук, белые, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Набор салфеток, махровые, 300х300, 10 штук, белые

12
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от160

Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд

46
Настоящее фото товара Ручник впитывающий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Ручник впитывающий, черный

47
  • черный
  • серый
Настоящее фото товара Салфетки Сатен, произведённого компанией ChiedoCover
от230

Салфетки Сатен

41

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности