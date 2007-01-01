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Настоящее фото товара Рюмка Шеф & Сомильер "Каберне", произведённого компанией ChiedoCover
Рюмка Шеф & Сомильер "Каберне"
10 оценок
490
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Рюмка Шеф & Сомильер "Каберне" - фото 1Рюмка Шеф & Сомильер "Каберне" - фото 2

Рюмка Шеф & Сомильер "Каберне"

Артикул: CH-071-612
10 оценок
Основные характеристики
  • Высота135 мм
  • Диаметр50 мм
  • Объем0.07 л
  • Материалстекло
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота135 мм
  • Диаметр50 мм
  • Объем0.07 л
  • Материалстекло

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Рюмка Шеф & Сомильер "Каберне"
Рюмка Шеф & Сомильер "Каберне"
490
В корзине

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