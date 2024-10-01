Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 штуки.
Рюмка «Изабелла» очаровывает изящными формами. Она напоминает аккуратный фужер, который представлен в уменьшенном размере. У нее стильная круглая чаша на тонкой длинной ножке.
Серия выполнена из высококачественного прозрачного стекла. Оно красиво играет на солнце, создавая милые блики. Материал нежный на вид, но качественный, поэтому товар отличается долговечностью.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота140 мм
- Диаметр40 мм
- Вес0,108 кг
- Объем0,06 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт