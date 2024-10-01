Товар в корзине. Перейти
Рюмка «Изабелла», стекло 60 мл, стекло - фото 1

Рюмка «Изабелла», стекло 60 мл, стекло

Артикул: CH-064-516
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Рюмка «Каберне», стекло хрустальное 70 мл, прозрачный
Фотография товара Рюмка «Каберне», стекло хрустальное 70 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Рюмка «Эталон» для ликера, стекло 65 мл, прозрачный
Фотография товара Рюмка «Эталон» для ликера, стекло 65 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штуки.

Рюмка «Изабелла» очаровывает изящными формами. Она напоминает аккуратный фужер, который представлен в уменьшенном размере. У нее стильная круглая чаша на тонкой длинной ножке.

Серия выполнена из высококачественного прозрачного стекла. Оно красиво играет на солнце, создавая милые блики. Материал нежный на вид, но качественный, поэтому товар отличается долговечностью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Диаметр40 мм
  • Вес0,108 кг
  • Объем0,06 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лофт 16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 16, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890

Стол Лофт 16

34
Фотография товара Комплект уличной мебели Бетта от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Бетта, произведённого компанией ChiedoCover
от36 490
Оптовая цена

Комплект уличной мебели Бетта

40
Фотография товара Стол Вега D110, раскладной Бетон Чикаго светло-серый/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вега D110, раскладной Бетон Чикаго светло-серый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стол Вега D110, раскладной Бетон Чикаго светло-серый/ белый каркас

31
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy белая галька, фактурный велюр/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy белая галька, фактурный велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49026
8 690 ₽Оптовая цена

Стул Brandy белая галька, фактурный велюр/ белый каркас

96
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Одди, велюр пыльно-сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди, велюр пыльно-сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Одди, велюр пыльно-сиреневый

88
В наличии 46 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Светильник Ринг, белый, 100 Вт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник Ринг, белый, 100 Вт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Светильник Ринг, белый, 100 Вт

50
Фотография товара Портленд Диван-кровать угловой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Портленд Диван-кровать угловой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 990
Оптовая цена

Портленд Диван-кровать угловой, серый

33

Другие товары из раздела рюмки

Настоящее фото товара Рюмка «Карат», стекло 58 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от120
Оптовая цена

Рюмка «Карат», стекло 58 мл, прозрачный

14
В наличии 900 шт.
Фотография товара Рюмка «Бистро», стекло 60 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Рюмка «Бистро», стекло 60 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от80
Оптовая цена

Рюмка «Бистро», стекло 60 мл, прозрачный

15
В наличии 3000 шт.
Настоящее фото товара Рюмка «Фиоре», стекло 55 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от440
Оптовая цена

Рюмка «Фиоре», стекло 55 мл, прозрачный

5
В наличии
Фотография товара Рюмка «Цветок», хрусталь 60 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Рюмка «Цветок», хрусталь 60 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Рюмка «Цветок», хрусталь 60 мл, прозрачный

6
В наличии 144 шт.
Фотография товара Рюмка «Данте», стекло 50 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Рюмка «Данте», стекло 50 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от230
Оптовая цена

Рюмка «Данте», стекло 50 мл, прозрачный

6
В наличии 300 шт.
Фотография товара Рюмка «Букет», стекло 70 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Рюмка «Букет», стекло 70 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от280
Оптовая цена

Рюмка «Букет», стекло 70 мл, прозрачный

7
В наличии 26 шт.
Фотография товара Рюмка «Эдем», стекло 65 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Рюмка «Эдем», стекло 65 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от80
Оптовая цена

Рюмка «Эдем», стекло 65 мл, прозрачный

10
В наличии 295 шт.
Фотография товара Рюмка «Мельница», хрусталь 70 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Рюмка «Мельница», хрусталь 70 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от530
Оптовая цена

Рюмка «Мельница», хрусталь 70 мл, прозрачный

14
В наличии 104 шт.
Настоящее фото товара Рюмка, хрусталь, 75 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от310
Оптовая цена

Рюмка, хрусталь, 75 мл, прозрачный

10
В наличии 82 шт.
Настоящее фото товара Рюмка «Ти дроп», стекло 89 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от300
Оптовая цена

Рюмка «Ти дроп», стекло 89 мл, прозрачный

5
В наличии 221 шт.

Товар в корзине

Рюмка «Изабелла», стекло 60 мл, стекло
Рюмка «Изабелла», стекло 60 мл, стекло
от 90
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лофт 16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 16, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890

Стол Лофт 16

34
Фотография товара Комплект уличной мебели Бетта от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Бетта, произведённого компанией ChiedoCover
от36 490
Оптовая цена

Комплект уличной мебели Бетта

40
Фотография товара Стол Вега D110, раскладной Бетон Чикаго светло-серый/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вега D110, раскладной Бетон Чикаго светло-серый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стол Вега D110, раскладной Бетон Чикаго светло-серый/ белый каркас

31
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy белая галька, фактурный велюр/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy белая галька, фактурный велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49026
8 690 ₽Оптовая цена

Стул Brandy белая галька, фактурный велюр/ белый каркас

96
В наличии 1 шт.