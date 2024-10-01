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Рюмка «Ресто», стекло 60 мл, прозрачный - фото 1

Рюмка «Ресто», стекло 60 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-520
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Рюмка серии «‎Ресто»‎‎ – это сочетание классики и стильного минимализма. Сделана из прочного материала, стекло устойчиво к появлению сколов и трещин. Невысокая элегантная ножка возвышает рюмку над посудой, что создает атмосферу камерной вечеринки. Прозрачное стекло пропускает свет и не искажает цвет напитка. Посуду можно мыть в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота129 мм
  • Диаметр45 мм
  • Вес0,112 кг
  • Объем0,06 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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