Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Рюмка серии «Ресто» – это сочетание классики и стильного минимализма. Сделана из прочного материала, стекло устойчиво к появлению сколов и трещин. Невысокая элегантная ножка возвышает рюмку над посудой, что создает атмосферу камерной вечеринки. Прозрачное стекло пропускает свет и не искажает цвет напитка. Посуду можно мыть в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота129 мм
- Диаметр45 мм
- Вес0,112 кг
- Объем0,06 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт