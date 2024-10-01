Товар в корзине. Перейти
Рюмка «Эталон» для ликера, стекло 65 мл, прозрачный - фото 1Рюмка «Эталон» для ликера, стекло 65 мл, прозрачный - фото 2

Рюмка «Эталон» для ликера, стекло 65 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-509
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Рюмка «Изабелла», стекло 60 мл, стекло
Фотография товара Рюмка «Изабелла», стекло 60 мл, стекло от компании ChiedoCover.
Следующий Рюмка «Каберне», хрустальное стекло 120 мл, прозрачный
Фотография товара Рюмка «Каберне», хрустальное стекло 120 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Рюмка «Эталон» – образец стильной посуды, которая придаст очарование сервировке столов. Это нестандартная стопка. Рюмка имеет форму бокала, но в уменьшенном размере. Она представлена на тонкой ножке с красивой чашей аккуратной округлой формы.

Рюмки из качественного стекла. Они прозрачные, красиво блестят на солнце или при свете ламп. Серия неплохо гармонирует с бокалами для вина, стаканами в классическом стиле и подойдет для оформления застолья при выборе любой по стилю посуды.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота138 мм
  • Диаметр43 мм
  • Вес0,063 кг
  • Объем0,065 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Основание для кровати Box Spring Hotel

32
Фотография товара Кресло офисное Афина, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Афина, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Кресло офисное Афина, хром

7
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Перле», произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Перле»

5
В наличии 506 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка с блюдцем «Капелло» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Креманка с блюдцем «Капелло» стекло

5
В наличии 60 шт.

Другие товары из раздела рюмки

Настоящее фото товара Рюмка «Карат», стекло 58 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от120
Оптовая цена

Рюмка «Карат», стекло 58 мл, прозрачный

14
В наличии 900 шт.
Настоящее фото товара Рюмка «Ретро», стекло 50 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от130
Оптовая цена

Рюмка «Ретро», стекло 50 мл, прозрачный

15
В наличии 1656 шт.
Настоящее фото товара Рюмка «Ресто», стекло 60 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от90
Оптовая цена

Рюмка «Ресто», стекло 60 мл, прозрачный

11
В наличии 288 шт.
Настоящее фото товара Рюмка «Лонгшамп», стекло хрустальное 60 мл, прозрачное, произведённого компанией ChiedoCover
от540
Оптовая цена

Рюмка «Лонгшамп», стекло хрустальное 60 мл, прозрачное

15
В наличии 804 шт.
Фотография товара Рюмка «Цветок», хрусталь 60 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Рюмка «Цветок», хрусталь 60 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Рюмка «Цветок», хрусталь 60 мл, прозрачный

6
В наличии 144 шт.
Фотография товара Рюмка «Мельница», хрусталь 70 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Рюмка «Мельница», хрусталь 70 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от530
Оптовая цена

Рюмка «Мельница», хрусталь 70 мл, прозрачный

14
В наличии 104 шт.
Фотография товара Рюмка, хрусталь, 110 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Рюмка, хрусталь, 110 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от720
Оптовая цена

Рюмка, хрусталь, 110 мл, прозрачный

9
В наличии 6 шт.
Фотография товара Рюмка «Санторини» для ликера, стекло хрустальное, 70 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Рюмка «Санторини» для ликера, стекло хрустальное, 70 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от3 380
Оптовая цена

Рюмка «Санторини» для ликера, стекло хрустальное, 70 мл, прозрачный

12
В наличии 25 шт.
Фотография товара Рюмка, хрусталь, 120 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Рюмка, хрусталь, 120 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Рюмка, хрусталь, 120 мл, прозрачный

6
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Рюмка «Ти дроп», стекло 89 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от300
Оптовая цена

Рюмка «Ти дроп», стекло 89 мл, прозрачный

5
В наличии 221 шт.

Товар в корзине

Рюмка «Эталон» для ликера, стекло 65 мл, прозрачный
Рюмка «Эталон» для ликера, стекло 65 мл, прозрачный
от 110
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Основание для кровати Box Spring Hotel

32
Фотография товара Кресло офисное Афина, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Афина, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Кресло офисное Афина, хром

7
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Перле», произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Перле»

5
В наличии 506 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка с блюдцем «Капелло» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Креманка с блюдцем «Капелло» стекло

5
В наличии 60 шт.