Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Рюмка «Эталон» – образец стильной посуды, которая придаст очарование сервировке столов. Это нестандартная стопка. Рюмка имеет форму бокала, но в уменьшенном размере. Она представлена на тонкой ножке с красивой чашей аккуратной округлой формы.
Рюмки из качественного стекла. Они прозрачные, красиво блестят на солнце или при свете ламп. Серия неплохо гармонирует с бокалами для вина, стаканами в классическом стиле и подойдет для оформления застолья при выборе любой по стилю посуды.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота138 мм
- Диаметр43 мм
- Вес0,063 кг
- Объем0,065 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт