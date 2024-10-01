Характеристики товара
Описание
Сейфы Meyvel подходят для использования в отелях и дома, отличаются высокой степенью безопасности и надёжности, а так же элегантным дизайном и простым в использовании функционалом. В ассортименте сейфов компании Meyvel есть модели с инновационной сенсорной системой, классические модели с электронной системой загрузки информации, а так же встраиваемые мебельные сейфы.
Использование самых последний технологий позволило создать максимально взломостойкий сейф в своём классе - Meyvel SF3-350-200 с корпусом, изготовленным из прочной стали и покрытой специальной износостойкой краской. Внутри расположен удобный коврик, а наличие электронной клавиатуры позволяет сделать управление сейфом максимально комфортным.
Внутренние размеры (ВхШхГ), мм: 195 х 344 х 254
Питание: 4 батарейки типа AA по 1, 5 В
Длина кода: 3-6 цифр
Внутреннее освещение: Да
Механический ключ: Да
Возможность крепления сейфа: Да
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина320 мм
- Высота200 мм
- Материалсталь
Параметры упаковки
- Ширина упаковки230 мм
- Высота упаковки370 мм
- Глубина упаковки360 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки9.50 кг