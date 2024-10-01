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Сейф Meyvel SF5-350-250

Артикул: CH-067-491
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сейфы Meyvel подходят для использования в отелях и дома, отличаются высокой степенью безопасности и надёжности, а так же элегантным дизайном и простым в использовании функционалом. В ассортименте сейфов компании Meyvel есть модели с инновационной сенсорной системой, классические модели с электронной системой загрузки информации, а так же встраиваемые мебельные сейфы.

Использование самых последний технологий позволило создать максимально взломостойкий сейф в своём классе - Meyvel SF5-350-250 с корпусом, изготовленным из прочной стали и покрытой специальной износостойкой краской. Внутри расположен удобный коврик, а наличие электронной клавиатуры позволяет сделать управление сейфом максимально комфортным.

Внутренние размеры (ВхШхГ), мм: 248 х 347 х 188

Замок: Электронный

Длина кода: 4-6 цифр

Механический ключ: Да (приобретается отдельно)

Функция блокировки замка: Да

Питание: 4 батарейки типа АА по 1, 5 В

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота250 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки294 мм
  • Высота упаковки382 мм
  • Глубина упаковки325 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки9.40 кг

Отзывы

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