Характеристики товара
Описание
Сейфы Meyvel подходят для использования в отелях и дома, отличаются высокой степенью безопасности и надёжности, а так же элегантным дизайном и простым в использовании функционалом. В ассортименте сейфов компании Meyvel есть модели с инновационной сенсорной системой, классические модели с электронной системой загрузки информации, а так же встраиваемые мебельные сейфы.
Использование самых последний технологий позволило создать максимально взломостойкий сейф в своём классе - Meyvel SF5-310-200 (white) с корпусом, изготовленным из прочной стали и покрытой специальной износостойкой краской. Внутри расположен удобный коврик, а наличие электронной клавиатуры позволяет сделать управление сейфом максимально комфортным.
Внутренние размеры (ВхШхГ), мм: 197 х 307 х 138
Замок: Электронный
Длина кода: 4-6 цифр
Механический ключ: Да (приобретается отдельно)
Внутреннее освещение: Да
Питание: 4 батарейки типа АА по 1, 5 В
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина310 мм
- Глубина200 мм
- Высота200 мм
- Объем8.34 л
Параметры упаковки
- Ширина упаковки243 мм
- Высота упаковки342 мм
- Глубина упаковки274 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Вес упаковки6.80 кг