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Шампанское-блюдце «Рома 1960» - фото 1Шампанское-блюдце «Рома 1960» - фото 2

Шампанское-блюдце «Рома 1960»

Артикул: CH-064-492
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр113 мм
  • Объем0.3 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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