Характеристики товара
Описание
Бокал-флюте «Мод» по традиции повторяет форму флейты. Но при создании этой серии производитель немного видоизменить классические фужеры флюте, добавить им оригинальную форму. В результате получился фужер, который имеет вытянутую форму и небольшой диаметр, но более округлую форму.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота215 мм
- Диаметр72 мм
- Вес0.112 кг
- Объем0.24 л
- Материалхрусталь
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт