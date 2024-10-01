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Бокал-флюте «Мод», 0.24л - фото 1Бокал-флюте «Мод», 0.24л - фото 2

Бокал-флюте «Мод», 0.24л

Артикул: CH-064-070
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал-флюте «Мод» по традиции повторяет форму флейты. Но при создании этой серии производитель немного видоизменить классические фужеры флюте, добавить им оригинальную форму. В результате получился фужер, который имеет вытянутую форму и небольшой диаметр, но более округлую форму.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота215 мм
  • Диаметр72 мм
  • Вес0.112 кг
  • Объем0.24 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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