Характеристики товара
Описание
Шампунь Sacral Bali — это идеальный уход за волосами, который сочетает в себе нежные очищающие компоненты и увлажнение, благодаря экстрактам конского каштана и облепихи. Эффективно очищает волосы, придавая им мягкость и блеск. С селективным и обволакивающим ароматом, в который входят ноты бергамота, шафрана, розы и сандала. Ароматическая композиция активирует доверия. А действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке. Подарите своим волосам заботу и роскошь с Sacral Bali!
Пирамида:
бергамот, шафран , роза, киприол, сандал, удовое дерево, белый мускус, лилия
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,5 л
- Материалпластик
- Аромат Sacral Bali
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке16 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки190 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет