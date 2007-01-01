Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шампунь Lemongrass Way, пластик, 50мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шампунь Lemongrass Way, пластик, 50мл
12 оценок
130
Товар в корзине. Перейти
Шампунь Lemongrass Way, пластик, 50мл - фото 1

Шампунь Lemongrass Way, пластик, 50мл

Артикул: CH-069-487
12 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,05 л
  • Материалпластик
  • АроматLemongrass Way
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шампунь Aqua Senses, 30 мл
Фотография товара Шампунь Aqua Senses, 30 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Шампунь Lemongrass Way, пластик, 30мл
Фотография товара Шампунь Lemongrass Way, пластик, 30мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Набор Lemongrass Way – это роскошные средства, созданное для заботы о вашей коже. В его состав входят масло соевое, эмульсионный воск, масло виноградной косточки, масло ши и глицерин, которые обеспечивают глубокое увлажнение и питание.

Ароматическая композиция включает ноты лемонграсса, апельсина, лимона,
эвкалипта, зелени, розы, белого мускуса и лилии, влияя на психоэмоциональное
состояние и активируя уверенность и решительность.

Пирамида:
лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,05 л
  • Материалпластик
  • АроматLemongrass Way

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке240 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела шампуни

Настоящее фото товара Шампунь Lemongrass Way, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Шампунь Lemongrass Way, 5000 мл

5
Настоящее фото товара Шампунь Sacral Bali, 50мл, произведённого компанией ChiedoCover
130

Шампунь Sacral Bali, 50мл

5
Настоящее фото товара Шампунь Sacral Bali, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Шампунь Sacral Bali, пластик, 500мл

7
Настоящее фото товара Шампунь The Luxury of Space, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Шампунь The Luxury of Space, 500 мл

12
Настоящее фото товара Шампунь The Luxury of Space, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
60

Шампунь The Luxury of Space, 30 мл

6
Настоящее фото товара Шампунь Grimoire, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
3 900

Шампунь Grimoire, 5000 мл

15
Настоящее фото товара Шампунь Grimoire, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Шампунь Grimoire, 500 мл

11
Настоящее фото товара Шампунь Grimoire, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
600

Шампунь Grimoire, 280 мл

14
Настоящее фото товара Шампунь Pure Clarity, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
600

Шампунь Pure Clarity, 280 мл

6
Фотография товара Шампунь Forest, 30 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампунь Forest, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
37

Шампунь Forest, 30 мл

15

Товар в корзине

Шампунь Lemongrass Way, пластик, 50мл
Шампунь Lemongrass Way, пластик, 50мл
130
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности