Характеристики товара
Описание
Погрузитесь в мир роскоши с шампунем "The Luxury of Space!" — уникальным средством, которое не только очищает, но и наполняет ваши волосы потрясающим ароматом. Вдохновленный свежестью и яркостью природы, этот шампунь сочетает в себе искрящиеся ноты красного апельсина, горького апельсина и красного мандарина, создавая восхитительное цитрусовое начало. Сердце композиции обогащено утонченными оттенками африканской герани и жасмина, а завершающие аккорды мадагаскарского перца, сандала, амбры и кедра придают глубину и стойкость аромата.
Активные ингредиенты шампуня включают экстракт конского каштана, который укрепляет и улучшает здоровье волос, водно-глицериновый экстракт облепихи для интенсивного увлажнения и питания, а также молочную кислоту, способствующую восстановлению и поддержанию оптимального pH-баланса. Ароматическая композиция активирует состояние баланса.
Пирамида:
Красный апельсин, горький апельсин, красный мандарин, африканская герань, жасмин, мадагаскарский перец, сандал, амбра, кедр.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,05 л
- Материалпластик
- АроматThe Luxury of Space
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке240 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет