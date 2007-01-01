Характеристики товара
Описание
Шампунь Pure Clarity — это роскошное средство, активизирующее жизненные силы и дарящее ощущение свежести. Его ароматическая пирамида раскрывается глубокими нотами табака, с сердечными нотами сладкой ванили и амбры, а легкие акценты бумаги и лилии добавляют утонченности. В состав входят активные ингредиенты, такие как соль для мягкого очищения, экстракт конского каштана для укрепления волос и водно-глицериновый экстракт облепихи для увлажнения. Молочная кислота поддерживает естественный pH-баланс кожи. Шампунь Pure Clarity не только очищает, но и превращает уход за волосами в наслаждение, оставляя роскошный аромат на весь день. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.
Пирамида: табак, ваниль, амбра, бумага, лилия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,28 л
- Материалпластик
- АроматPure Clarity
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет