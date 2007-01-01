Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шампунь Pure Clarity, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шампунь Pure Clarity, 50 мл
12 оценок
110
Шампунь Pure Clarity, 50 мл - фото 1

Шампунь Pure Clarity, 50 мл

Артикул: CH-069-942
12 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,05 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Шампунь Pure Clarity — это роскошное средство, активизирующее жизненные силы и дарящее ощущение свежести. Его ароматическая пирамида раскрывается глубокими нотами табака, с сердечными нотами сладкой ванили и амбры, а легкие акценты бумаги и лилии добавляют утонченности. В состав входят активные ингредиенты, такие как соль для мягкого очищения, экстракт конского каштана для укрепления волос и водно-глицериновый экстракт облепихи для увлажнения. Молочная кислота поддерживает естественный pH-баланс кожи. Шампунь Pure Clarity не только очищает, но и превращает уход за волосами в наслаждение, оставляя роскошный аромат на весь день. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида: табак, ваниль, амбра, бумага, лилия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,05 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке240 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Шампунь Pure Clarity, 50 мл
Шампунь Pure Clarity, 50 мл
110
