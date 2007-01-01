Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шампунь Grimoire, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шампунь Grimoire, 280 мл
14 оценок
600
Товар в корзине. Перейти
Шампунь Grimoire, 280 мл - фото 1

Шампунь Grimoire, 280 мл

Артикул: CH-069-915
14 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,28 л
  • Материалпластик
  • АроматGrimoire
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шампунь Grimoire, 500 мл
Фотография товара Шампунь Grimoire, 500 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Шампунь Grimoire, 50 мл
Фотография товара Шампунь Grimoire, 50 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Шампунь "Grimoire" предлагает уникальный спа-аромат, активизируя состояние медитации и расслабления. Пирамида аромата начинается с ярких нот бергамота, грейпфрута, цитрона и лимона, создавая бодрящую атмосферу. В сердце раскрываются изысканные оттенки жасмина, розового перца и нектар инжира, а базовые ноты инжирового дерева и белого кедра добавляют уют.

Состав шампуня включает глицерин, соль, экстракт конского каштана, экстракт облепихи и молочную кислоту, обеспечивая мягкое очищение и увлажнение волос. Шампунь "Grimoire" — идеальный выбор для тех, кто ценит гармонию и качество в уходе за волосами. Насладитесь роскошью и спокойствием с этим уникальным продуктом. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида: бергамот, грейпфрут, цитрон и лимон, жасмин, розовый перец и нектар инжир, инжировое дерево, белый кедр.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,28 л
  • Материалпластик
  • АроматGrimoire

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела шампуни

Настоящее фото товара Шампунь Lemongrass Way, пластик, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Шампунь Lemongrass Way, пластик, 30мл

8
Настоящее фото товара Шампунь Lemongrass Way, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Шампунь Lemongrass Way, 5000 мл

5
Настоящее фото товара Шампунь Sacral Bali, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Шампунь Sacral Bali, пластик, 500мл

7
Настоящее фото товара Шампунь The Luxury of Space, 50мл, произведённого компанией ChiedoCover
110

Шампунь The Luxury of Space, 50мл

11
Настоящее фото товара Шампунь The Luxury of Space, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
3 900

Шампунь The Luxury of Space, 5000 мл

6
Настоящее фото товара Шампунь The Luxury of Space, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
600

Шампунь The Luxury of Space, 280 мл

8
Настоящее фото товара Шампунь The Luxury of Space, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
60

Шампунь The Luxury of Space, 30 мл

6
Настоящее фото товара Шампунь Grimoire, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
3 900

Шампунь Grimoire, 5000 мл

15
Настоящее фото товара Шампунь Pure Clarity, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
600

Шампунь Pure Clarity, 280 мл

6
Фотография товара Шампунь Viviene Felice, 30 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампунь Viviene Felice, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
30

Шампунь Viviene Felice, 30 мл

12

Товар в корзине

Шампунь Grimoire, 280 мл
Шампунь Grimoire, 280 мл
600
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности