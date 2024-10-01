Характеристики товара
Описание
У этого материала много преимуществ. Товары из него не темнеют и не окисляются, как посуда из меди, а сохраняют красивый серебристый цвет и блеск. Нержавеющая сталь выдерживает любую температуру. Материал прочный и безопасный. Всеми этими характеристиками обладают щипцы для льда «Пробар». Их длина 18 см, ширина 18 мм. Края захвата рифленые, чтобы лучше удерживать кубики льда. Посуда не гнется, не деформируется, не ломается при активной работе. В нашем магазине есть весь необходимый инвентарь для барменов: мадлеры, стрейнеры Probar union, джиггеры.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина180 мм
- Ширина18 мм
- Вес0,36 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный