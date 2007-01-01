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Настоящее фото товара Мармит Антикью сервировочный, 3 л, произведённого компанией ChiedoCover
Мармит Антикью сервировочный, 3 л
11 оценок
22 990
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Мармит Антикью сервировочный, 3 л - фото 1

Мармит Антикью сервировочный, 3 л

Артикул: CH-071-522
11 оценок
Основные характеристики
  • Высота350 мм
  • Диаметр300 мм
  • Объем3 л
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота350 мм
  • Диаметр300 мм
  • Объем3 л

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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