Товар в корзине. Перейти
Поднос «Проотель», прорезиненный, овальный - фото 1

Поднос «Проотель», прорезиненный, овальный

Артикул: CH-058-131
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Поднос «Проотель», прорезиненный, овал, черный
Фотография товара Поднос «Проотель», прорезиненный, овал, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Поднос «Проотель» D405, круглый, коричневый
Фотография товара Поднос «Проотель» D405, круглый, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина685 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес2 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от680
Оптовая цена

Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 320мм

13
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 39 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110

Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 39 см, металлическая

14
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 5.1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 080

Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 5.1л

13
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от820

Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л

5
В наличии 153 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля трех слойная сталь 4,7л, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Кастрюля трех слойная сталь 4,7л

6
В наличии
Фотография товара Лопата для пиццы поворотная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы поворотная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от16 120

Лопата для пиццы поворотная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический

5
В наличии 4 шт.
Фотография товара Нож поварской «Универсал», черный, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож поварской «Универсал», черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 020

Нож поварской «Универсал», черный, металлический

11
В наличии 20 шт.
Фотография товара Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 28 см, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 28 см, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от580

Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 28 см, прозрачный

12
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 7.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 700

Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 7.5л

10
В наличии 20 шт.
Фотография товара Емкость для льда «Проотель», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда «Проотель», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Емкость для льда «Проотель», сталь нержавеющая

7
В наличии 480 шт.

Другие товары из раздела подносы

Настоящее фото товара Поднос Проотель D275, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от260

Поднос Проотель D275, круглый

10
В наличии 288 шт.
Настоящее фото товара Поднос Проотель D355, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от400

Поднос Проотель D355, круглый

8
В наличии 192 шт.
Настоящее фото товара Поднос Проотель D405, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от430

Поднос Проотель D405, коричневый

7
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Поднос Проотель D405, прорезиненный, произведённого компанией ChiedoCover
от920

Поднос Проотель D405, прорезиненный

13
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Поднос прорезиненный, прямоугольный «Проотель», произведённого компанией ChiedoCover
от1 740

Поднос прорезиненный, прямоугольный «Проотель»

7
В наличии
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», овальный , произведённого компанией ChiedoCover
от2 220

Поднос «Проотель», овальный

7
В наличии
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», овальный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 750

Поднос «Проотель», овальный, черный

13
В наличии 46 шт.
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 010

Поднос «Проотель», прямоугольный

14
В наличии 100 шт.
New
Фотография товара Чайно-кофейный поднос Meyvel A-003 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайно-кофейный поднос Meyvel A-003, произведённого компанией ChiedoCover
690

Чайно-кофейный поднос Meyvel A-003

14
New
Фотография товара Поднос с менажницей для чая Meyvel A-002 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Поднос с менажницей для чая Meyvel A-002, произведённого компанией ChiedoCover
890

Поднос с менажницей для чая Meyvel A-002

5
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Поднос «Проотель», прорезиненный, овальный
Поднос «Проотель», прорезиненный, овальный
от 2 020
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от680
Оптовая цена

Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 320мм

13
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 39 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110

Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 39 см, металлическая

14
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 5.1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 080

Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 5.1л

13
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от820

Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л

5
В наличии 153 шт.