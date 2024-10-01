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Кастрюля без крышки, сталь, 21,25л - фото 1

Кастрюля без крышки, сталь, 21,25л

Артикул: CH-059-157
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина451 мм
  • Высота310 мм
  • Диаметр300 мм
  • Вес3.935 кг
  • Объем21.25 л
  • Материалсталь

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