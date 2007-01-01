Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Eames DSW детский белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Eames DSW детский белый
Стул Eames DSW детский белый

Артикул: CH-080-707
Характеристики товара

Описание

Стул Eames Wood сделаны из полезного для повторного использования полипропилена. Основание стула выполнено из стали в сочетании с массивом бука. Глубокий «карман» сиденья и плавно изогнутая спинка стула обеспечивают Вам комфорт за счет снижения нагрузки на спину и бедра. Стул DSW отлично подходит по высоте к обеденному столу, не имеет подлокотников, ножки стула устойчивы и не деформируют пол, стулья долговечны в использовании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина310 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота545 мм
  • Ширина сиденья310 мм
  • Глубина сиденья290 мм
  • Высота до сиденья320 мм
  • Высота посадочного места 320 мм
  • Вес1.6 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка70
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки350 мм
  • Вес упаковки7.90 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Габариты упаковки для логистики680
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

