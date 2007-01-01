Характеристики товара
Описание
Стул Eames Wood сделаны из полезного для повторного использования полипропилена. Основание стула выполнено из стали в сочетании с массивом бука. Глубокий «карман» сиденья и плавно изогнутая спинка стула обеспечивают Вам комфорт за счет снижения нагрузки на спину и бедра. Стул DSW отлично подходит по высоте к обеденному столу, не имеет подлокотников, ножки стула устойчивы и не деформируют пол, стулья долговечны в использовании.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина310 мм
- Глубина380 мм
- Высота545 мм
- Ширина сиденья310 мм
- Глубина сиденья290 мм
- Высота до сиденья320 мм
- Высота посадочного места 320 мм
- Вес1.6 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка70
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки350 мм
- Вес упаковки7.90 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Габариты упаковки для логистики680
- Изделия стопируютсяНет