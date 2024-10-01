Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина180 мм
- Ширина16 мм
- Вес0,04 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Салатник «Маррон Реативо» фарфор 250 мл, коричневый, бежевый
Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани»
Ложка кухонная «Бэйсик», полиамид, 18мл
Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 270мм
Тарелка «Маррон Реативо», ширина 220мм
Вилка столовая «Монтевидео»
Блюдо для подачи «Лист», белый
Блюдо для суши «Кунстверк»
Сотейник, сталь нержавеющая, 3,8 л, 21,5 см, металлическая
Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синяя
Щипцы универсальные, сталь нержавеющая
Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, черные
Пинцет для кухни, изогнутый, сталь нержавеющая
Щипцы «Проотель», зеленая ручка, сталь нержавеющая
Щипцы, поликарбонат
Щипцы для мяса «Проотель», вилка-ложка
Щипцы универсальные, поликарбонат, 30 мм, прозрачный
Щипцы, универсальные, поликарбонат, черный
Щипцы для салата, пластик, 55 мм, черный
Щипцы, универсальные, сталь нержавеющая, 19,5 см, медный
Салатник «Маррон Реативо» фарфор 250 мл, коричневый, бежевый
Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани»
Ложка кухонная «Бэйсик», полиамид, 18мл
Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 270мм