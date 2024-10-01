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Щипцы, универсальные, поликарбонат, 40 мм, прозрачный - фото 1

Щипцы, универсальные, поликарбонат, 40 мм, прозрачный

Артикул: CH-059-318
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина228 мм
  • Ширина40 мм
  • Вес0,46 кг
  • Материалполикарбонат
  • Цветпрозрачный

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