Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина228 мм
- Ширина40 мм
- Вес0,46 кг
- Материалполикарбонат
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Блюдо для подачи, глубина 100мм
Тарелка десертная «Арбре»
Тарелка «Млечный путь бирюза»
Нож столовый «Барок»
Чашка бульонная «Афродита» фарфор
Нож столовый «Дольче Вита»
Салатник «Шоколад» фарфор 300 мл, темно-коричневый
Нож для хлеба «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, металлическая
Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая, серебристый
Щипцы для гриля, сталь нержавеющая
Щипцы универсальные, сталь нержавеющая
Щипцы для торта «Проотель»
Пинцет для кухни, сталь нержавеющая, 8 см, металлическая
Пинцет для кухни, сталь нержавеющая, 1 см, металлическая
Щипцы, красная ручка, «Проотель», сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 40 мм, металлический, красный
Щипцы для удаления костей из рыбы, сталь нержавеющая, 7 см, металлическая
Щипцы, зеленая ручка, «Проотель», сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 40 мм, металлический, зеленый
Щипцы, дерево, 18 см
Щипцы, универсальные, сталь нержавеющая, 19,5 см, металлическая