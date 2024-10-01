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Щипцы, олива, 32 см, бежевый - фото 1

Щипцы, олива, 32 см, бежевый

Артикул: CH-059-353
5 оценок
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Фотография товара Щипцы универсальные, «Проотель», желтая ручка, сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 4 см, металлический, желтый от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина320 мм
  • Цветбежевый

Отзывы

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