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Щипцы универсальные «Проотель» нержавеющая сталь - фото 1

Щипцы универсальные «Проотель» нержавеющая сталь

Артикул: CH-057-860
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина40 мм
  • Вес0.11 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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