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Пинцет кухонный, сталь нержавеющая - фото 1

Пинцет кухонный, сталь нержавеющая

Артикул: CH-057-865
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина250 мм
  • Вес0.55 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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