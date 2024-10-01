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Щипцы, универсальные, поликарбонат, черный - фото 1

Щипцы, универсальные, поликарбонат, черный

Артикул: CH-059-328
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина301 мм
  • Вес0,70 кг
  • Материалполикарбонат
  • Цветчерный

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