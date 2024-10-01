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Щипцы универсальные «Проотель» сталь нержавеющая - фото 1

Щипцы универсальные «Проотель» сталь нержавеющая

Артикул: CH-057-858
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина240 мм
  • Глубина40 мм
  • Вес0.9 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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