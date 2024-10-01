Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина240 мм
- Глубина40 мм
- Вес0.9 кг
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Вилка для рыбы «Пэлас» сталь нержавеющая
Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длниа 320
Крышка, стекло, силикон, 26 см, прозрачная
Блюдо «Кунстверк», прямоугольное, ширина 245мм
Нож столовый «Осло»
Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком
Кастрюля с крышкой «Д.Грин», алюминий литой, 3,5л
Салатник, сталь, 2,5л
Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 2 л, 85 мм, металлическая
Тарелка «Кунстверк», диаметр 290мм
Пинцет для кухни сталь нержавеющая 300 см
Щипцы «Проотель», желтая ручка, сталь нержавеющая
Щипцы «Проотель», зеленая ручка, сталь нержавеющая
Щипцы для пирожных «Проотель» с перфорацией
Щипцы для пирожных «Проотель»
Пинцет для кухни, сталь нержавеющая, 1 см, металлическая
Щипцы универсальные, «Проотель», синяя ручка, сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 4 см, металлический, синий
Щипцы, универсальные, поликарбонат, 45 мм, прозрачный
Щипцы, многофункциональные, пластик, 35 мм, черный
Щипцы для сосисок, сталь нержавеющая, 38 см, металлическая
Вилка для рыбы «Пэлас» сталь нержавеющая
Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длниа 320
Крышка, стекло, силикон, 26 см, прозрачная
Блюдо «Кунстверк», прямоугольное, ширина 245мм