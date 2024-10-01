Товар в корзине. Перейти
Шкаф Даиго двухстворчатый графит серый - фото 1Шкаф Даиго двухстворчатый графит серый - фото 2Шкаф Даиго двухстворчатый графит серый - фото 3Шкаф Даиго двухстворчатый графит серый - фото 4

Шкаф Даиго двухстворчатый графит серый

Артикул: CH-068-468
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шкаф для одежды Пирей, угловой
Фотография товара Шкаф для одежды Пирей, угловой от компании ChiedoCover.
Следующий Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»
Фотография товара Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина801 мм
  • Глубина506 мм
  • Высота2216 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветсерый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, молочный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, молочный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от99 690
Оптовая цена

Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, молочный дуб

31
Фотография товара Офисный стеллаж Лаки, итальянский орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисный стеллаж Лаки, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Офисный стеллаж Лаки, итальянский орех

45
Фотография товара Шкаф для одежды Vicent, итальянский орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф для одежды Vicent, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Шкаф для одежды Vicent, итальянский орех

36
Настоящее фото товара Компьютерный стол Формоза, венге, столешница белая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Компьютерный стол Формоза, венге, столешница белая

33
Фотография товара Винный шкаф Connoisseur CXD-46 silver от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Винный шкаф Connoisseur CXD-46 silver, произведённого компанией ChiedoCover
87 990
Оптовая цена

Винный шкаф Connoisseur CXD-46 silver

45
Настоящее фото товара Шкаф для документов со стеклом, 800*450*1348, basalt, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена

Шкаф для документов со стеклом, 800*450*1348, basalt

13
Настоящее фото товара Пенал для документов, 400*450*1348, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Пенал для документов, 400*450*1348, белый

8
Настоящее фото товара Шкаф для одежды, 790*370*1960, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Шкаф для одежды, 790*370*1960, шамони темный

14
Настоящее фото товара Шкаф для документов, 790*370*1190, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Шкаф для документов, 790*370*1190, дуб

9
New
Фотография товара Шкаф Данк глянцевый белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Данк глянцевый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от36 890
Оптовая цена

Шкаф Данк глянцевый белый

7
В наличии 4 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Тумба из массива, Вивек от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба из массива, Вивек, произведённого компанией ChiedoCover
72 690
Оптовая цена

Тумба из массива, Вивек

32
Фотография товара Тумба лофт из массива, Лалита 4 ящика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба лофт из массива, Лалита 4 ящика, произведённого компанией ChiedoCover
63 290
Оптовая цена

Тумба лофт из массива, Лалита 4 ящика

39
Фотография товара Обувница Эдит 5S, дуб сонома от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обувница Эдит 5S, дуб сонома, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Обувница Эдит 5S, дуб сонома

12
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Тумба приставная с топом, 394*550*750, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Тумба приставная с топом, 394*550*750, шамони темный

14
Фотография товара Тумба для обуви Хиос от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба для обуви Хиос, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Тумба для обуви Хиос

14
Фотография товара Прихожая лофт Намвон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Намвон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590

Прихожая лофт Намвон

33
Настоящее фото товара Тумба с выкатной секцией, 394*600*1150, шамони светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Тумба с выкатной секцией, 394*600*1150, шамони светлый

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Тумба Кейптаун, произведённого компанией ChiedoCover
от40 590
Оптовая цена

Тумба Кейптаун

5
Настоящее фото товара Тумба приставная, 394*550*750, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Тумба приставная, 394*550*750, шамони темный

5
В наличии 11 шт.
Фотография товара Тумба Рольф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790

Тумба Рольф

37

Другие товары из раздела шкафы

New
Фотография товара Шкаф Даиго меланж четырехстворчатый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Даиго меланж четырехстворчатый , произведённого компанией ChiedoCover
от26 790
Оптовая цена

Шкаф Даиго меланж четырехстворчатый

12
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Шкаф Даиго меланж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Даиго меланж, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Шкаф Даиго меланж

11
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Шкаф Бирма белое дерево / белое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Бирма белое дерево / белое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Шкаф Бирма белое дерево / белое дерево

14
В наличии 5 шт.
New
Фотография товара Шкаф Бирма белое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Бирма белое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от29 690
Оптовая цена

Шкаф Бирма белое дерево

9
В наличии 17 шт.
New
Фотография товара Шкаф Даиго четырехстворчатый графит серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Даиго четырехстворчатый графит серый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 490
Оптовая цена

Шкаф Даиго четырехстворчатый графит серый

15
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Шкаф Хадали дуб серый шифер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Хадали дуб серый шифер, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Шкаф Хадали дуб серый шифер

15
В наличии 4 шт.
New
Фотография товара Шкаф Данк белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Данк белый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена

Шкаф Данк белый

6
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Шкаф Ника эйхория графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Ника эйхория графит, произведённого компанией ChiedoCover
от42 390
Оптовая цена

Шкаф Ника эйхория графит

12
В наличии 15 шт.
New
Фотография товара Шкаф Сейдиль антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Сейдиль антрацит , произведённого компанией ChiedoCover
от38 490
Оптовая цена

Шкаф Сейдиль антрацит

15
В наличии 5 шт.
New
Фотография товара Шкаф Сейдиль веллюто капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Сейдиль веллюто капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Шкаф Сейдиль веллюто капучино

14
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Шкаф Даиго двухстворчатый графит серый
Шкаф Даиго двухстворчатый графит серый
от 13 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Тумба из массива, Вивек от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба из массива, Вивек, произведённого компанией ChiedoCover
72 690
Оптовая цена

Тумба из массива, Вивек

32
Фотография товара Тумба лофт из массива, Лалита 4 ящика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба лофт из массива, Лалита 4 ящика, произведённого компанией ChiedoCover
63 290
Оптовая цена

Тумба лофт из массива, Лалита 4 ящика

39
Фотография товара Обувница Эдит 5S, дуб сонома от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обувница Эдит 5S, дуб сонома, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Обувница Эдит 5S, дуб сонома

12
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Тумба приставная с топом, 394*550*750, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Тумба приставная с топом, 394*550*750, шамони темный

14