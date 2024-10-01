Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1601 мм
- Глубина506 мм
- Высота2216 мм
- МатериалЛДСП
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Система хранения SR-0642-3
Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, молочный дуб
Шкаф для одежды Vicent, итальянский орех
Офисный стеллаж Котли
Винный шкаф Amateur AP-8
Винный шкаф Connoisseur CX-9 silver
Шкаф для документов, 800*450*1348, шамони светлый
Шкаф для документов со стеклом, 800*450*1348, basalt
Пенал для документов, 400*450*2116, белый
Пенал для документов со стеклом, 400*450*1348, белый
Прихожая Лофт-27
Тумба Майнц
Тумба Кейптаун
Тумба Лофт для офиса №1
Тумба Лейпциг
Тумба приставная, 700*375*750, венге
Обувница Комо 3, черная
Тумба Гудвуд
Тумба приставная с топом, 394*550*750, венге
Тумба с выкатной секцией, 394*600*750, шамони темный
Шкаф Даиго меланж
Шкаф Бирма белое дерево / белое дерево
Шкаф Бирма белое дерево
Шкаф Даиго трехстворчатый графит серый
Шкаф Хадали дуб крафт золотой / серый шифер
Шкаф Хадали дуб серый шифер
Шкаф Ника бежевый / кашемир
Шкаф Ника эйхория графит
Шкаф Сейдиль антрацит / веллюто капучино
Шкаф Сейдиль веллюто капучино