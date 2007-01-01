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Настоящее фото товара Комод Люкс со стеклом 120х50х110, произведённого компанией ChiedoCover
Комод Люкс со стеклом 120х50х110
9 оценок
77 490
Товар в корзине. Перейти
Комод Люкс со стеклом 120х50х110 - фото 1Комод Люкс со стеклом 120х50х110 - фото 2

Комод Люкс со стеклом 120х50х110

Артикул: CH-073-775
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1100 мм
  • Материалротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Удобство и прочность комода Люкс уже давно оценили наши покупатели. Комод достаточно функционален благодаря выдвижным ящикам и полочкам. Каркас комода изготовлен из алюминия, который оплетается лентой искусственного ротанга собственного производства с защитой от ультрафиолета. Комод можно использовать на летней кухне, террасе или в любой зоне отдыха.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1100 мм
  • Материалротанг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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