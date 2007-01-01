Характеристики товара
Описание
Удобство и прочность комода Люкс уже давно оценили наши покупатели. Комод достаточно функционален благодаря выдвижным ящикам и полочкам. Каркас комода изготовлен из алюминия, который оплетается лентой искусственного ротанга собственного производства с защитой от ультрафиолета. Комод можно использовать на летней кухне, террасе или в любой зоне отдыха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Глубина500 мм
- Высота1100 мм
- Материалротанг
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет