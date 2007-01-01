Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0.5 л
- Материалстекло
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Соусник «Кюпсели» керамика 120 мл, черный
Горшок для запекания, с крышкой, «Эклипс», фарфор, 450 мл, 122 мм, черный
Салатник «Шефс» стекло 130 мл, прозрачный
Соусник «Кюпсели» керамика 120 мл, черный
Горшок для запекания, с крышкой, «Эклипс», фарфор, 450 мл, 122 мм, черный