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Настоящее фото товара Блюдо Флет, 26х20 см, произведённого компанией ChiedoCover
Блюдо Флет, 26х20 см
6 оценок
2 290
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Блюдо Флет, 26х20 см - фото 1

Блюдо Флет, 26х20 см

Артикул: CH-088-710
6 оценок
Основные характеристики
  • Вес0.917 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0.917 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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