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Настоящее фото товара Штоф "Боттл" с крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
Штоф "Боттл" с крышкой
9 оценок
290
Товар в корзине. Перейти
Штоф "Боттл" с крышкой - фото 1

Штоф "Боттл" с крышкой

Артикул: CH-071-737
9 оценок
Основные характеристики
  • Объем0.375 л
  • Материалстекло
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.375 л
  • Материалстекло

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

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Отзывы

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