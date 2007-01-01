Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина350 мм
- Материалбук
- Цветсветлое дерево
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Салатник «Токио» стекло 57 мл, прозрачный
Хайбол «Чикаго», 290мл, стекло, прозрачный
Подставка напольная для ведра нержавеющая сталь, металлическое
Олд фэшн стакан «Кракле», 350мл, прозрачный, стекло
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,45 л, металлический
Подставка для яйца «Принцип» фарфор, белый
Менажница 3 отделения «Кунстверк» фарфор
Менажница квадратная 4 деления «Кунстверк» фарфор
Менажница белая 3 отделения «Кунстверк» фарфор
Менажница тройная «Кунстверк» фарфор, белая
Менажница прямоугольная, 4 секции, дуб
Менажница 5 отдел. «Клиа Трэй» стекло
Салатник «Токио» стекло 57 мл, прозрачный
Хайбол «Чикаго», 290мл, стекло, прозрачный