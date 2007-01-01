Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Коллекция «Агат» повторяет цвета ювелирного камня. Этот соусник красного цвета. В нем от верхнего края этот оттенок переходит к оранжевому и черному, создавая красивый градиент. Объем фарфоровой посуды 50 мл, высота 35 мм, диаметр 60 мм. Для производства бренд использует только натуральные компоненты, поэтому все изделия экологичные и безопасные. Поверхность материала гладкая, покрытая глазурью, за ней легко ухаживать. Товары бренда «Кунстверк», Дулевского и других фарфоровых заводов нейтрального белого и ярких оттенков можно заказать в нашем магазине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота35 мм
- Диаметр60 мм
- Вес0,045 кг
- Объем0,05 л
- Материалфарфор
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт