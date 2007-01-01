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Соусник «Агат» фарфор 50 мл, красный

Артикул: CH-062-767
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Коллекция «Агат» повторяет цвета ювелирного камня. Этот соусник красного цвета. В нем от верхнего края этот оттенок переходит к оранжевому и черному, создавая красивый градиент. Объем фарфоровой посуды 50 мл, высота 35 мм, диаметр 60 мм. Для производства бренд использует только натуральные компоненты, поэтому все изделия экологичные и безопасные. Поверхность материала гладкая, покрытая глазурью, за ней легко ухаживать. Товары бренда «Кунстверк», Дулевского и других фарфоровых заводов нейтрального белого и ярких оттенков можно заказать в нашем магазине.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота35 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0,045 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалфарфор
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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