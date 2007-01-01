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Настоящее фото товара Соусник 50 мл, д7,5 см, серия "Вайт Мун", произведённого компанией ChiedoCover
Соусник 50 мл, д7,5 см, серия "Вайт Мун"
7 оценок
390
Товар в корзине. Перейти
Соусник 50 мл, д7,5 см, серия "Вайт Мун" - фото 1

Соусник 50 мл, д7,5 см, серия "Вайт Мун"

Артикул: CH-071-307
7 оценок
Основные характеристики
  • Высота31 мм
  • Диаметр75 мм
  • Объем0.05 л
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота31 мм
  • Диаметр75 мм
  • Объем0.05 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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