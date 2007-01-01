Товар в корзине. Перейти
Соусник «Кунстверк» фарфор 55 мл, черный - фото 1

Соусник «Кунстверк» фарфор 55 мл, черный

Артикул: CH-062-795
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Соусник «Крафт Вайт» фарфор 55 мл, белый, коричневый
Фотография товара Соусник «Крафт Вайт» фарфор 55 мл, белый, коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Соусник «Нанокрем Блэк» фарфор, черный
Фотография товара Соусник «Нанокрем Блэк» фарфор, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 96 штук.

Часто используются в ресторанах японской кухни, также пользуются спросом у любителей минималистичной посуды. Сделан из качественного черного фарфора – прочный материал, который предназначен для интенсивного использования и устойчив к образованию сколов и трещин. Сверху посуда покрыта прочной глянцевой глазурью, которая не боится деформации от столовых приборов, а ее блеск остается первоначальным даже при многократном использовании. Черный цвет посуды впишется в любой интерьер и хорошо сочетается с белым и цветным набором посуды. Объем 55 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина90 мм
  • Ширина70 мм
  • Высота20 мм
  • Вес0,11 кг
  • Объем0,055 л
  • Материалфарфор
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке96 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела соусники

Товар в корзине

Соусник «Кунстверк» фарфор 55 мл, черный
Соусник «Кунстверк» фарфор 55 мл, черный
от 130
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают