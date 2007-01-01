Характеристики товара
Описание
В упаковке 96 штук.
Часто используются в ресторанах японской кухни, также пользуются спросом у любителей минималистичной посуды. Сделан из качественного черного фарфора – прочный материал, который предназначен для интенсивного использования и устойчив к образованию сколов и трещин. Сверху посуда покрыта прочной глянцевой глазурью, которая не боится деформации от столовых приборов, а ее блеск остается первоначальным даже при многократном использовании. Черный цвет посуды впишется в любой интерьер и хорошо сочетается с белым и цветным набором посуды. Объем 55 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина90 мм
- Ширина70 мм
- Высота20 мм
- Вес0,11 кг
- Объем0,055 л
- Материалфарфор
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке96 шт