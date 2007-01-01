Товар в корзине. Перейти
Соусник «Кунстверк» фарфор 55 мл, белый - фото 1

Соусник «Кунстверк» фарфор 55 мл, белый

Артикул: CH-062-793
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Соусник нержавеющая сталь 60 мл, металлический, серебряный
Фотография товара Соусник нержавеющая сталь 60 мл, металлический, серебряный от компании ChiedoCover.
Следующий Соусник «Крафт Вайт» фарфор 55 мл, белый, коричневый
Фотография товара Соусник «Крафт Вайт» фарфор 55 мл, белый, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 96 штук.

Белый соусник «Кунстверк» станет украшением домашней или профессиональной кухни. Лаконичный дизайн, удобство использования и долгий срок службы. Фарфоровые соусники универсальны, а главное – выполнены из экологически чистого, безопасного материала. Покрытие такой посуды обладает высокой устойчивостью к перепадам температур, воздействию химических веществ, механическим повреждениям. Облик соусника Kunstwerk белого цвета остается идеальным надолго, без царапин и сколов на поверхностях. Имеет оптимальные параметры, в том числе объем 55 мл, высоту стенок 2 см, длину 9 см, а высоту 7 см. Страна производитель – Китай.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина90 мм
  • Ширина70 мм
  • Высота20 мм
  • Вес0,11 кг
  • Объем0,055 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке96 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела соусники

Товар в корзине

Соусник «Кунстверк» фарфор 55 мл, белый
Соусник «Кунстверк» фарфор 55 мл, белый
от 110
290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают