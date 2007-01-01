Характеристики товара
Описание
В упаковке 96 штук.
Белый соусник «Кунстверк» станет украшением домашней или профессиональной кухни. Лаконичный дизайн, удобство использования и долгий срок службы. Фарфоровые соусники универсальны, а главное – выполнены из экологически чистого, безопасного материала. Покрытие такой посуды обладает высокой устойчивостью к перепадам температур, воздействию химических веществ, механическим повреждениям. Облик соусника Kunstwerk белого цвета остается идеальным надолго, без царапин и сколов на поверхностях. Имеет оптимальные параметры, в том числе объем 55 мл, высоту стенок 2 см, длину 9 см, а высоту 7 см. Страна производитель – Китай.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина90 мм
- Ширина70 мм
- Высота20 мм
- Вес0,11 кг
- Объем0,055 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке96 шт