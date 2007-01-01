Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Производитель использует материал особого состава с добавление бора и других компонентов, поэтому изделия прочные, устойчивые к царапинам и трещинам, подходят для активной эксплуатации в ресторанах, отелях. Соусник из серии «Бейзик» выполнен из прозрачного стекла, имеет классическую форму с носиком и ручкой для удобного дозирования соуса. У него утолщенное и устойчивое основание. Объем 60 мл, высота 50 мм. Для сервировки стола в нашем магазине есть и другая посуда из серии Basic, включая стеклянные стопки, кружки, наборы емкостей с крышками для приправ, кувшины и другие товары.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина95 мм
- Ширина50 мм
- Высота60 мм
- Вес0,105 кг
- Объем0,06 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт