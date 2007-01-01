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Соусник «Бэйзик» стекло 60 мл, прозрачный - фото 1

Соусник «Бэйзик» стекло 60 мл, прозрачный

Артикул: CH-062-773
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Производитель использует материал особого состава с добавление бора и других компонентов, поэтому изделия прочные, устойчивые к царапинам и трещинам, подходят для активной эксплуатации в ресторанах, отелях. Соусник из серии «Бейзик» выполнен из прозрачного стекла, имеет классическую форму с носиком и ручкой для удобного дозирования соуса. У него утолщенное и устойчивое основание. Объем 60 мл, высота 50 мм. Для сервировки стола в нашем магазине есть и другая посуда из серии Basic, включая стеклянные стопки, кружки, наборы емкостей с крышками для приправ, кувшины и другие товары.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина95 мм
  • Ширина50 мм
  • Высота60 мм
  • Вес0,105 кг
  • Объем0,06 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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