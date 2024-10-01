Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр145 мм
- Материалпластик
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Топорик для рубки, сталь, дерево
Чашка бульонная «Монако Вайт» фарфор
Линейка барная «Lamonica»
Чашка бульонная «Бид» фарфор
Салатник «Пунто Бьянка» фарфоровая 250 мл, белый, черный
Блюдо для подачи, пластик, ширина 350мм
Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 1,1 л, 75 мм, металлическая
Тарелка для пасты «Гесперис»
Блюдо для подачи «Лист», белый
Тарелка «Кунстверк», диаметр 200мм