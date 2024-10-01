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Шпажки для канапе «Узелок», бамбук, бежевый - фото 1

Шпажки для канапе «Узелок», бамбук, бежевый

Артикул: CH-058-327
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина150 мм
  • Вес0,55 кг
  • Материалбамбук
  • Цветбежевый

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