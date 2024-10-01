Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Длина товара 210 мм. Ширина всего 4 мм. Ручка удобная, вилка не слишком широкая, но и не громоздкая. Выполнено изделие из нержавеющей стали, что становится подтверждением высокого качества. Материал привлекает приятным металлическим блеском.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина210 мм
- Глубина4 мм
- Вес0.065 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт