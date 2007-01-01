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Сифон для взбивания сливок, нержавеющая сталь - фото 1

Сифон для взбивания сливок, нержавеющая сталь

Артикул: CH-071-628
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.5 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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Сифон для взбивания сливок, нержавеющая сталь
Сифон для взбивания сливок, нержавеющая сталь
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В корзине

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