Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина220 мм
- Диаметр25 мм
- Вес0,11 кг
- Материалполипропилен
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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