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Спринг бокс с колесиками, 900*2000 - фото 1Спринг бокс с колесиками, 900*2000 - фото 2Спринг бокс с колесиками, 900*2000 - фото 3
Реальное изображение товара 1 Спринг бокс с колесиками, 900*2000 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Спринг бокс с колесиками, 900*2000 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Спринг бокс с колесиками, 900*2000 производства ChiedoCover
NEW

Спринг бокс с колесиками, 900*2000

Артикул: CH-076-562
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота370 мм
  • Цветсиреневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Спринг бокс с колесиками, 900*2000
Спринг бокс с колесиками, 900*2000
10 990
В корзине

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