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Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, коричневый - фото 1Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, коричневый - фото 2

Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, коричневый

Артикул: CH-065-770
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота102 мм
  • Диаметр89 мм
  • Объем0,4 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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