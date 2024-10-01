Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота102 мм
- Диаметр89 мм
- Объем0,4 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Хит 20мм - золото, фиолетовый
Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL антрацит
Стул Кьявари Bride пластик черный
Кровать раскладная Надин
Пуфик Вельхео, орех, велюр зеленый
Диван Хардвар вельвет, антрацит
Кресло посетителя AL771V, ткань, сетка
Стакан для коктейлей «Тинкан», 360мл, стекло, прозрачный
Стакан для коктейлей «Тики», 560мл, стекло, прозрачный
Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, светло-зеленый
Стакан для коктейлей «Мотиво» для джулепа, 400мл, сталь нержавеющая, серебристый
Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика, коричневый
Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика
Стакан для коктейлей для джулепа, 300мл, сталь нержавеющая, стальной
Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, оранжевый
Стакан для коктейлей «Вертушка», 250мл, хрусталь, прозрачный
Стакан для коктейлей «Корсар» для джулепа, 400мл, серебристый, сталь нержавеющая