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Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, прозрачный - фото 1Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, прозрачный - фото 2

Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-734
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота165 мм
  • Диаметр73 мм
  • Объем0,46 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

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