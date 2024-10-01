Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота175 мм
- Диаметр73 мм
- Объем0,56 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стакан для коктейлей «Тики», 420мл, стекло, прозрачный
Стакан для коктейлей «Череп», 420мл, стекло, прозрачный
Стакан для коктейлей «Сауэр», 455мл, стекло, прозрачный
Стакан для коктейлей «Тики», 350мл, керамика, болотный
Стакан для коктейлей «Тики», 350мл, керамика, коричневый, черный
Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика, коричневый
Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика
Стакан для коктейлей для джулепа, 300мл, сталь нержавеющая, стальной
Стакан для коктейлей, 450мл, стекло, синий
Стакан для коктейлей «Эмблема» Гео, 270мл, стекло, прозрачный